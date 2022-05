Bimba cade in piscina e muore, dramma nel bresciano

Doveva essere una serata di festa, invece si è trasformata in tragedia. È morta ieri, lunedì 16 maggio, dopo due giorni di ricovero agli Spedali Civili di Brescia una bambina di due anni caduta nella piscina di casa durante una festa in famiglia a Lonato del Garda, nel Bresciano.

L'incidente sarebbe avvenuto per una distrazione

Da quanto ricostruito dai carabinieri di Desenzano, che stanno svolgendo le indagini, si tratterebbe di un incidente. La piccola infatti sarebbe caduta in piscina in un momento di distrazione. A dare l'allarme lo zio, che avrebbe notato le scarpine in acqua

