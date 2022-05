Binasco, accoltella la moglie e poi chiama i soccorsi

I Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso hanno arrestato un 69enne, pensionato, incensurato, a Binasco, ritenuto responsabile di aver accoltellato all’addome la moglie 64enne colpendola con due fendenti. L'episodio è avvenuto lo scorso 29 maggio. Subito dopo ferimento l’uomo ha chiamato i sanitari del 118, assistendo la donna fino al loro arrivo e con i carabinieri che, al telefono, cercavano di dialogare con l'uomo per tenerlo calmo. Da quanto emerso, il gesto è scaturito da una condizione di depressione, insieme a difficoltà economiche della coppia. La donna, lucida e cosciente, è stata trasportata in codice giallo, non in pericolo di vita, in ospedale. L’arrestato è stato portato nel carcere di Pavia.

Leggi anche: