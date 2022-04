Blanco: su Instagram la foto della nuova fidanzata

Blanco ha davvero iniziato una nuova fase dela sua vita. Il cantante bresciano è uscito allo scoperto e ha pubblicato nelle sue Stories di Instagram una foto di Martina Valdes, la sua nuova ragazza. Chiusa dunque definitivamente, appena dopo la vittoria di Sanremo, la relazione con Giulia Lisioli.

Blanco, nuova vita dopo la vittoria a Sanremo

Come noto, la nuova coppia era già stata avvistata dai paparazzi ed erano circolate immagini di baci rubati. Secondo il settimanale Dipiù i due si conoscevano già da qualche anno, ma il colpo di fulmine sarebbe scattato a inizio marzo nella discoteca in cui lei lavora come ballerina. E' davvero iniziata una nuova vita per l'artista bresciano.

