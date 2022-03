Brescia, tre agenti aggrediti: "Vi brucio vivi"

Brescia: aggressione a tre agenti della Polizia Locale

Tre agenti di Polizia Locale (fra cui due donne) sono finiti in ospedale sabato sera a causa di un'aggressione subita a Brescia, in Vicolo Lana, attorno alle 23 di sabato 12 marzo. Per quanto successo - spiega BresciaToday.it - tre persone sono già state arrestate, e una quarta è invece in fuga. L'accusa è di lesioni, resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

Brescia: calci, pugni e minacce a tre agenti della Polizia Locale

Le due agenti in pattuglia sono intervenute in Vicolo Lana vedendo un giovane steso a terra. Nel tentativo di soccorrerlo, sarebbero state avvicinate o meglio accerchiate da un gruppo di quattro o cinque giovani, che conoscevano il presunto ferito. Gli uomini hanno iniziato a inveire e minacciare le agenti, oltre a portare via di peso il giovane steso a terra.

Un commissario è arrivato sul luogo e ha chiesto i documenti a tutti i presenti, scatenando la rivolta e l'aggressione in cui sono state urlate frasu come “Vi brucio vivi” e “So dove abiti”. I tre agenti sono riusciti ad allontanare gli aggressori con dello spray al peperoncino. Nel frattempo sono arrivati i rinforzi ed è stato possibile arrestare gli aggressori.