Cadavere carbonizzato in un'auto ad Albairate, Milano

Un cadavere carbonizzato è stato scoperto dai vigili del fuoco nelle campagne di Albairate, nel Milanese. Lo riferisce Ansa. Il corpo è stato rinvenuto all'interno di un'auto che stava bruciando. I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri, giovedì 31 marzo, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di un residente per alcune sterpaglie in fiamme. All'interno del veicolo la scoperta. Allertati i carabinieri di Abbiategrasso, che hanno effettuato i primi rilievi. Non è ancora stato reso noto se la persona carbonizzata è un uomo o una donna. I carabinieri sembrano propendere per l'ipotesi di un suicidio.

