Camici, Majorino non arretra: "Scuse a Fontana? Ripeterei tutto"

Caso camici, non si spegne il dibattito anche dopo il proscioglimento del governatore lombardo Attilio Fontana. "In questi giorni la destra lombarda insiste sul fatto che molti di noi debbano chiedere scusa a Fontana e vedo qua e là che diversi di loro (della destra) mi collocano in quella categoria, cioè di coloro che avrebbero speculato sui guai giudiziari di Fontana e sulle difficoltà di Gallera e soci. Ci tengo a ribadire un concetto: ripeterei tutto. Parola per parola. Fontana (che mi auguro caldamente sia il prossimo candidato della destra stessa) e soci sono dannosi. La Lombardia, che in cinque anni ha bruciato un centinaio di miliardi in spesa sanitaria senza nessun progresso vero, ha bisogno di altro". Così Pierfrancesco Majorino, eurodeputato Pd, torna ad attaccare la guida di Regione Lombardia.

Fontana prosciolto, il flash mob della Lega in Regione

Ieri la Lega aveva inscenato un flashmob in consiglio regionale, dopo il proscioglimento del governatore Fontana, chiedendo anche alle forze di opposizione di chiedere scusa per gli attacchi al governatore.

