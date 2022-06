Camionista ucciso e trovato nel Ticino: imputato assolto da omicidio

Era accusato di occultamento e distruzione di cadavere ma in appello è stato assolto da queste imputazioni Gianluca Iacullo. L'uomo è stato condannato solo per l'imputazione di occultamento e distruzione di cadavere a 1 anno e 4 mesi nel processo di secondo grado sul caso della morte, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2021, dell'autotrasportatore Filippo Incarbone, 49 anni, il cui corpo venne ritrovato piu' di un mese dopo nelle acque del Ticino.

Omicidio dell'autotrasportatore: la decisione della Corte d'Appello

Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano che ha riformato la sentenza del gup di Pavia del 9 febbraio scorso, che aveva condannato Iacullo a 6 anni di reclusione anche per omicidio preterintenzionale (l'ipotesi della Procura era di omicidio volontario, ma il giudice l'aveva riqualificata). Sempre per l'accusa di omicidio preterintenzionale e' stato condannato in primo grado con rito ordinario a 8 anni di carcere, in un altro filone processuale, Michael Mangano. Quest'ultimo quella notte in un appartamento a Vigevano (Pavia), nel quartiere Buccella, dopo una lite e dopo che tutti e tre avevano trascorso una serata assieme, avrebbe pestato Incarbone, morto poco dopo. Le difese hanno sempre contestato la ricostruzione effettuata dalla Procura, anche sulla base dell'esito di una perizia da cui non erano emerse con chiarezza le cause del decesso. La Corte di secondo grado oggi ha riconosciuto Iacullo colpevole solo per quanta riguarda la fase di occultamento e distruzione del cadavere del camionista (motivazioni tra 60 giorni).

