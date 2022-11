Cancro Primo Aiuto: sport solidale con Coni, Fisi e AC Milan Femminile

Cancro Primo Aiuto e la solidarietà dello sport con Coni, Fisi e AC Milan Femminile

“Regione Lombardia è al fianco e ringrazia associazioni come Cancro Primo Aiuto per la loro capacità di coniugare la solidarietà sociale con la promozione di attività sportive, soprattutto per i giovani”. Con queste parole il governatore lombardo Attilio Fontana è intervenuto oggi alla conferenza stampa di presentazione del 29° Memorial Walter Fontana, il premio sciistico che porta il nome del fondatore della Onlus, e dell’inaugurazione della stagione sportiva 2023. E a Fontana e al Sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport, Antonio Rossi, l’associazione ha voluto tributare un riconoscimento per il loro costante supporto.

Il campione olimpico insieme a Flavio Ferrari, Amministratore Delegato di Cancro Primo Aiuto, hanno raccontato ai microfoni di Affaritaliani.it Milano il valore di questa collaborazione tra la Onlus e Regione Lombardia.

Lo sport come straordinario strumento per il mondo della solidarietà

Lo sport e i suoi valori più sani di competizione leale e rispetto per l’avversario rappresentano uno strumento di comunicazione e promozione straordinario per il mondo della solidarietà: una strada che Cancro Primo Aiuto, associazione nata nel 1995 per proporre iniziative nel campo dell’assistenza socio-sanitaria a favore dei malati oncologici e dei loro familiari, persegue da anni. Eventi legati allo sci e agli sport invernali, al golf e al ciclismo, e, grazie a una parte partnership annunciata proprio durante la conferenza stampa, anche al calcio. Elisabet Spina, Responsabile Tecnico AC Milan Femminile, ha infatti confermato il supporto della squadra a Cancro Primo Aiuto, attraverso un video in cui si sono alternate tre calciatrici testimonial, tra cui il capitano Valentina Bergamaschi e in cui è stato citato il “Progetto Parrucche”, iniziativa che dal 2009 ha permesso a CPA di donare decine di migliaia di parrucche alle donne che hanno combattuto con la malattia.

Le prossime iniziative di Cancro Primo Aiuto legate allo sport

Dopo il successo della stagione sportiva 2022, conclusasi con la Santiago in Rosa Cycling Marathon lo scorso 17 settembre all’Autodromo Nazionale di Monza, la onlus ha illustrato a Palazzo Lombardia il palinsesto delle prossime iniziative di CPA legate al mondo sportivo, tra cui 276 gare afferenti il Memorial Walter Fontana con una previsione di 20.000 partecipanti. “Con CPA quest’anno copriremo tutte le gare a livello regionale, a partire dai circuiti senior e giovani, fino al Master – ha spiegato Franco Zecchini, Presidente del Comitato Regionale FISI Alpi Centrali -. Sono previste anche gare internazionali, oltre che la National Jr Race e le coppe italiane di fondo. Queste iniziative hanno incrementato le attività nella zona delle Alpi Centrali, speriamo di ‘sfornare’ un futuro atleta che dia lustro alla Lombardia e alla nostra area di interesse”.

Cancro Primo Aiuto: gli interventi di Rossi e Pedrazzini

E a tal proposito Antonio Rossi, Sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport ha ricordato quanto Cancro Primo Aiuto faccia tanto di più, oltre alla solidarietà medico-sociale: “Quello di 276 gare è un numero significativo. Permetterà a molti giovani di partecipare e classificarsi nella prospettiva di diventare atleti olimpici”.

Ha salutato con favore l’iniziativa anche Claudio Maria Pedrazzini, Vicepresidente Coni Lombardia, che ha ricordato come “20mila ragazzi oggi sono sulle piste di sci” grazie a Cancro Primo Aiuto: “È lo sport che ci aiuta e ci porta a guardare avanti”.Ha proseguito Flavio Roda, Presidente FISI, ringraziando la Regione per il suo sostegno agli sport invernali e ricordando i 15 anni di collaborazione con la onlus: “CPA conduce attività di solidarietà su tutto il territorio lombardo e quello dello sport è un valore aggiunto. Lo stesso circuito Walter Fontana ha un valore aggiunto ulteriore: ha un’unica regia, quella di Cancro Primo Aiuto”.

Elisabet Spina: "Nostra responsabilità sostenere progetti di solidarietà sociale"

L’ex calciatrice ora Responsabile Tecnico Ac Milan Femminile, Elisabet Spina ha aggiunto: “È una nostra responsabilità sostenere progetti di solidarietà sociale. AC Milan ha al suo interno un dipartimento dedicato. Le nostre ragazze si sono dimostrate subito disponibili a fare da testimonial per questa collaborazione: sono sempre vicine ai più fragili e contro le discriminazioni dei deboli”.

Ferrari: "Cancro Primo Aiuto grande famiglia, lo sport un fil-rouge imprescindibile"

Ha concluso la conferenza Flavio Ferrari, Amministratore Delegato di Cancro Primo Aiuto, ricordando che “Cancro Primo Aiuto è una grande famiglia, nata tanti anni fa, che persegue le sue finalità grazie alla politica, ma anche grazie all’imprenditoria: tutti gli sponsor sono importanti e senza di loro le nostre iniziative non sarebbero possibili. In tutto questo lo sport è un fil-rouge imprescindibile. Ringraziamo perciò la Regione Lombardia, la FISI, la FISI Alpi Centrali, il CONI, e tutti i nostri sostenitori”.