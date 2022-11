CDP, ospitato a Milano il primo Forum Multistakeholder

Gli scatti d'Affari

CDP, al via la prima edizione del Forum Multistakeholder dedicato ai temi dello sviluppo sostenibile e delle iniziative ESG

Il tema della sostenibilità diventa protagonista della prima edizione del Forum Multistakeholder organizzato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Il titolo scelto per l’evento, “Un futuro da disegnare insieme”, chiarisce l’importanza dello sviluppo sostenibile e il potenziale sostegno ottenuto dalle nuove generazioni. Il Forum si trasforma nella perfetta occasione di dialogo per permettere il confronto tra gli esperti del settore, portando avanti un dibattito avvincente sulle dinamiche ESG e sul loro avanzamento in funzione dell’Agenda 2030.

Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP, ha dichiarato: “Con questa prima edizione del Forum Multistakeholder, il Gruppo CDP conferma il contributo concreto allo sviluppo sostenibile del Paese. Il dialogo odierno con oltre 250 rappresentanti della società civile testimonia il lavoro di sintesi e promozione degli interessi nazionali che stiamo portando avanti, anche grazie a un approccio inclusivo e sistemico, al fine di garantire che le opportunità generate riguardino tutti”.

“Sostenibilità e criteri ESG sono le basi fondanti del Piano Strategico 2022-2024, che rafforza l’impegno di Cassa nei confronti del Paese e delle future generazioni a cui questo Forum è dedicato. Una strategia impostata su policy di intervento responsabile e obiettivi di impatto che ci hanno permesso di raggiungere risultati significativi: nei primi dieci mesi del 2022 infatti, abbiamo mobilitato risorse per 24,5 miliardi a favore di startup, aziende, pubbliche amministrazioni e progetti di cooperazione internazionale” ha commentato Dario Scannapieco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP.