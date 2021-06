Candidato sindaco a Milano: centrodestra pronto per annunciare il nome

Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, il centrodestra sarebbe pronto ad annunciare il candidato sindaco di Milano e lo farebbe a Palazzo delle Stelline nel tardo pomeriggio, attorno alle 18, in occasione di una riunione organizzativa della Lega durante cui Salvini potrebbe annunciare ai suoi la decisione in merito a chi sarà lo sfidante di Giuseppe Sala alle prossime amministrative.

Sembrerebbe esserci l'ok da parte di Lega, FI e FDI su Andrea Farinet, nome circolato a partire dal week end dopo l'identikit del candidato fatto da Matteo Salvini nei giorni scorsi. Nel frattempo, in un intervista di questa mattina a radio24, l'ex sindaco Gabriele Albertini, ha ribadito la sua disponibilità come 'vice': "Io ho detto: se mi volete posso dare il mio contributo, sempre se non sono considerato un ostacolo visto che alcuni hanno delle obiezioni per delle ragioni che sono a me incomprensibili. Io lo faro' solo ed esclusivamente se saro' chiamato e gradito", ha commentato Albertini.

"Ho conosciuto Andrea Farinet - ha proseguito Albertini . quando era docente alla Bocconi e ho frequentato un suo corso e da allora e' rimasto un contatto, mi ha mandato un messaggio chiedendomi un consiglio. Per un civico fare il sindaco di Milano e' un grosso problema".

Farinet è in effetti sconosciuto ai più. La mancanza di notorieta' "e' un limite - ha spiegato l'ex sindaco - perche' se una persona e' conosciuta puo' anche pensare di essere gradita, se e' sconosciuta parte con una massa che non c'e'. Oltretutto il sindaco uscente ha una notorieta' che tutti i sondaggi danno dal 94 al 100%, chiunque sia un civico esce fuori con una condizione minoritaria. Due mesi per sviluppare la notorieta' sono pochi ma ci si puo' provare se scelgono lui".