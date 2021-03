Caos vaccini in Lombardia, Fontana azzera i vertici di Aria

Cambiano i vertici di Aria spa, la società della Regione Lombardia sotto accusa per i disagi che si sono verificati nella campagna vaccinale. Come anticipato da Affaritaliani.it Milano, il governatore Attilio Fontana ha deciso di azzerare tutte le cariche principali della societa', dopo l'ultimo weekend in cui si sono verificati numerosi problemi nelle prenotazioni per il vaccino soprattutto a Cremona. Se ne è discusso in Giunta questa mattina. Sarà nominato un amministratore unico. Da quanto apprende invece l'Adnkronos, è stato confermato il direttore generale Lorenzo Gubian, in carica da pochi mesi.

Lega: "Richiesta di Salvini"

Stanno cambiando i vertici di Aria, come desiderato con forza da Matteo Salvini che proprio stamattina aveva detto "chi sbaglia paga, a Bruxelles come a Roma e Milano". E' quanto fanno trapelare fonti leghiste in merito alla controllata della Regione Lombardia. Nelle ultime 24 ore, alla luce delle notizie e delle criticita' sollevate pubblicamente anche da Letizia Moratti - si sottolinea dalla segreteria leghista -, Salvini aveva chiesto un cambiamento radicale, sentendosi piu' volte con Attilio Fontana, gli assessori Letizia Moratti e Guido Guidesi e Guido Bertolaso