Cappello: "Con patto del lavoro di Milano, benessere dei lavoratori al centro"

Cappello: più servizi per il benessere dei lavoratori a Milano

Oggi parliamo di lavoro che è il tema chiave su cui ci stiamo concentrando come Comune di Milano pur sapendo che il comune non ha una competenza verticale sul tema di lavoro. Milano è la città del “fare” che muove oltre 3 milioni di persone cioè il doppio dei suoi residenti per il tema del lavoro al giorno.- Lo ha dichiarato Alessia Cappello, Assessore allo sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Comune di Milano a margine della rassegna "Direzione Nord", arrivata alla quindicesima edizione in corso al Palazzo delle Stelline a Milano - Insieme alle associazioni di categoria, ai sindacati e alle istituzioni ci stiamo concentrando su questa tematica utilizzando Milano come città laboratorio per sperimentare e dare risposte concrete, presenteremo il 28-29 aprile il patto per il lavoro di Milano con la sottoscrizione anche con il Ministro Orlando. Sul tema della parità di genere, abbiamo già raccontato insieme alla ministra Bonetti che non solo recepiamo il tema della certificazione per le aziende ma saremo il primo comune d’Italia a rendere effettiva una premialità nei bandi di gara pubblici per le aziende che hanno la certificazione. Un'altra anticipazione riguarda i centri per il lavoro diffusi, una modalità di maggior capillarità e presenza sul territorio insieme a città metropolitana e ad Afol per essere presenti dove i cittadini hanno bisogno, e anche ovviamente in digitale.

Cappello: "Smarworking va regolamentato"

"Stiamo cercando - prosegue Cappello - di dare delle risposte anche sullo smartworking, stiamo ragionando insieme ad aziende, sindacati ed istituzioni per capire quali sono le necessità e se si possono aumentare i servizi e incentivare le aziende affinché diano servizi per il benessere del lavoratore in un momento così complicato tra una pandemia e una guerra in un momento in cui l’attenzione al dipendente è cruciale e probabilmente questi servizi possono essere anche volano e stimolo per un rientro graduale in ufficio pur mantenendo quella flessibilità del lavoro agile che è sempre uno dei punti di attenzione del welfare al dipendente."

"Lo smartworking va regolamentato capendo come dare una flessibilità e lavorare a fianco delle imprese per un giusto equilibrio con attenzione al dipendente e il Comune può essere regista del patto ma è anche la prima azienda di Milano con oltre 14.500 dipendenti e può implementare dei meccanismi virtuosi nei confronti dei suoi dipendenti ed essere così un modello per tutte le altre imprese”, conclude Cappello.

