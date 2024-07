Caso Ferragni: influencer rinuncia a ricorso Tar su sanzione Agcom

Chiara Ferragni pagherà la multa da un milione di euro, dopo la rinuncia al ricorso - secondo riporta LaPresse - che aveva presentato al Tar del Lazio contro la sanzione che gli era stata comminata dall'Agcom per la pubblicità ingannevole sul pandoro Balocco, 'Pink Christmas', di cui parte del ricavato dalle vendite effettuate nel periodo di Natale del 2022 sarebbe stata devoluta all'ospedale Regina Margherita di Torino.

Caso Ferragni, intesa informale con l'Antitrust

La decisione di Chiara Ferragni rientrerebbe in un'intesa informale con l'Antitrust, che non dovrebbe prendere ulteriori provvedimenti sull'altro caso aperto, quello relativo alle uova di Pasqua. Secondo quanto riferiscono al Messaggero fonti vicine all'influencer, non arriverà quindi nessuna sanzione sul secondo caso.

