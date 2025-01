Centro Brera, Bobo Craxi al posto dei dimissionari Ferlini e Scalpelli

Il direttivo del Centro Internazionale Brera di Milano risponde a stretto giro di vite alle dimissioni dei suoi consiglieri Massimo Ferlini e Sergio Scalpelli, ufficializzate ieri. Come Affaritaliani.it Milano può riportare in anteprima, infatti, è prossimo l'annuncio dei loro sostituti all'interno del consiglio. Un nome in particolare desta attenzione: è quello di Bobo Craxi, figlio del leader socialista Bettino che fondò cinquanta anni fa lo storico polo culturale.

L'evento con il consolato russo e le dimissioni di Ferlini e Scalpelli

Come raccontato da Affaritaliani.it, Ferlini e Scalpelli avevano motivato la loro decisione come una reazione alla mancata presa di posizione del CIB in merito all'evento del 13 dicembre 2024, in cui il Presidente Stefano Carluccio ha co-promosso un'iniziativa con il consolato russo. Evento considerato dai consiglieri dimissionari inopportuna e non in linea con la storia ed i valori del Centro Brera. Ma la maggioranza dei soci aveva respinto la richiesta di un azzeramento del consiglio direttivo e di dimissioni per Carluccio, avanzata da Ferlini e Scalpelli.

