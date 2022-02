Chi è Blanco: vero nome, età, fidanzata, tatuaggi, Sanremo

Blanco è un rapper di 18 anni, tra gli artisti più attesi del festival di Sanremo 2022 che inizia martedì 1 febbraio. Si esibisce assieme a Mahmood con il brano "Brividi", tra i più accreditati alla vigilia per la vittoria finale.

Blanco dunque tra i favoriti e già idolo dei giovanissimi. Ma forse il grande pubblico non lo conosce ancora.

Blanco, il suo vero nome e quando è nato

Il vero nome di Blanco è Riccardo Fabbriconi. E' nato a Calvagese della Riviera, Brescia, il 10 febbraio 2003 ed ha trascorso l'infanzia tra Brescia e Desenzano, dove ha frequentato le scuole. Si è avvicinato all'hip hop durante l'adolescenza.

Blanco, l'ep e il successo dell'album Blu celeste

Blanco ha pubblicato il suo primo album, l'ep Quarantine Paranoid, nel giugno del 2020: canzoni scritte durante il primo lockdown e pubblicate su Souncloud che gli valgono le attenzioni della Universal Music. Ottiene così un contratto discografico. Il grande successo arriva con La canzone nostra, diffusa l'8 gennaio 2021 e nella quale Blanco collabora con Salmo e Mace. Il suo primo singolo arriva primo nella classifica italiana e riceve cinque dischi di platino con 350mila copie vendite. Il secondo singolo è Notti in bianco, che raggiunge il secondo posto. Seguono Paraocchi e Mi fai impazzire, assieme al rapper Sfera Ebbasta, autentico tormentone del'estate 2021. La canzone resta al primo posto nella classifica dei singoli per otto settimane, vendendo ben 420mila copie.

Blanco pubblica quindi il 10 settembre 2021 il primo vero disco, Blu celeste, con nove tracce inedite prodotte da Michelangelo ed i singoli precedentemente pubblicati. L'album debutta al primo posto in classifica, così come l'omonimo singolo. L'album riesce ad occupare l'intera top ten con i propri brani.

La sua partecipazione al festival di Sanremo è stata annunciata il 4 dicembre 2021.

Blanco ed il rapcore. In Blu celeste il ricordo del "fratello" scomparso

Tecnicamente, il suo genere è definito rapcore: consiste nell'esecuzione di strofe rap su basi strumentali di derivazione punk rock, nella maggior parte dei casi hardcore punk. Nei suoi pezzi tocca spesso tematiche difficili. In Blu celeste fa riferimento alla perdita di una persona molto importante, da lui definita come un "fratello". Ma Blanco non ha mai voluto rivelare di chi si tratta.

Blanco e i tatuaggi

Blanco ha numerosi tatuaggi: un angelo sul petto che, come ha spiegato lo stesso artista, lo rappresenta: buono come lui, ma con una corona di spine che starebbe ad indicare il suo lato "marcio".

Blanco, vita privata: chi è la sua fidanzata

Blanco è molto riservato anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale. E' fidanzato con una ragazza di nome Giulia, che però non è molto presente sui social e negli eventi pubblici che lo vedono protagonista. Su Instagram Blanco conta attualmente circa un milione di fan.