Discoteche chiuse ma a Sanremo si balla: polemiche su Amadeus e i Meduza

Sanremo, il pubblico balla con i Meduza ma esplode la rabbia social: "Un'offesa ai lavoratori di settore in crisi"

C'è una discoteca anche se sui generis che ha riaperto i battenti in Italia, alle prese con le misure di sicurezza anti Covid: è quella del teatro Ariston, con la sala di Sanremo 2022 che si trasforma in pista da ballo grazie alle musiche travolgenti dei Meduza, il trio composto dai produttori Simone Giani, Luca De Gregorio, Mattia Vitale.

"Ballate pure, con le mascherine", esorta il conduttore Amadeus. E il pubblico non se lo fa ripetere due volte: tutti in piedi per il medley composto dai brani 'Piece of your heart', 'Lose control', 'Paradise' e 'Tell it my heart', l'ultimo feat. Hozier: sia lui che i Meduza in total black.





Ma se in sala regnava un clima di allegria, sui social scoppiavano le polemiche: "Tutta Italia a discoteche chiuse mentre a #Sanremo si balla felici?", chiede un utente su Twitter. "Mascherine o no, il permesso di ballare a Sanremo ma non nel resto d'Italia è un'offesa ai lavoratori di settore", fa eco un altro. "Quindi il problema sono i giovani che ballano in discoteca, mentre i vecchi che ballano dentro l'Ariston vanno bene?", rincara la dose un utente Facebook.

Gli attacchi non hanno risparmiato neanche i Meduza, il trio house colpevole, secondo alcuni utenti social, di non aver difeso la categoria o almeno lanciato un messaggio di dissenso sulle discoteche ancora chiuse per le misure anti-Covid.



