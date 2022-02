Sanremo, Amadeus bacia in diretta Coletta: "Almeno 10 secondi, è anti-sfiga"

Sanremo, bacio proibito tra Amadeus e il direttore di Rai1 Stefano Coletta: "Per cacciare la sfiga"

Un bacio 'proibito' ma propiziatorio e, per la fortuna di entrambi i protagonisti involontari, con le mascherine anche se con tanto di labbra rosse sulle punte: è quello che Fiorello in qualche modo impone - la minaccia è 'altrimenti il Festival andrà malissimo, peggio del Festival della canzone cristiana che si sta svolgendo qui vicino!' - ad Amadeus e al direttore di Rai1, Stefano Coletta sul palco dell'Ariston. Il modello storico di riferimento è alla famosa fotografia del 'kiss in time square'.

Un bacio "che deve durare dieci secondi affinche' la sfiga scompaia", ha detto 'Ama' e cosi' e' stato, con tanto di 'conto alla rovescia'. "Io baciai l'allora direttore di Rai1 Del Noce e mi ha portato benissimo, ora tu devi baciare l'attuale direttore, Coletta, perché altrimenti avrai una sfiga colossale". Così Fiorello ha convinto Amadeus. "Un gesto di pace per un ascolto potente", ha detto lo showman. "Il periodo è triste ma bisogna reagire così, è fondamentale il buonumore", ha concluso, cantando poi delle canzoni definite "tristissime" con ritmi allegri.