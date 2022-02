Achille Lauro, "battesimo blasfemo a Sanremo": difeso da PapaBoys e Amadeus

Sanremo, il vescovo: "Penosa esibizione di Achille Lauro con l'autobattesimo"

Il vescovo di Sanremo contro il Festival e Achille Lauro. "Una triste apertura" della manifestazione canora, scrive in un comunicato Antonio Suetta, titolare della diocesi di Sanremo e Ventimiglia, riferendosi all'autobattesimo mimato da Achille Lauro nella sua esibizione.

Qualcosa che, secondo il presule, conferma la "brutta piega presa da questo evento canoro e dal mondo dello spettacolo" negli ultimi tempi. Si è trattato di una "penosa esibizione che ha deriso e profanato i segni sacri della fede cattolica" mettendo in mostra un "atteggiamento e gesti offensivi non solo per la religione ma prima ancora per la dignita' dell'uomo". Esempio di "drammatica povertà artistica" che "ricorre costantemente a mezzi di fortuna per parlare del personaggio e della manifestazione nel suo complesso".





I PapaBoys difendono Achille Lauro

I PapaBoys difendono Achille Lauro, sul quale si sono abbattute polemiche dopo che ieri sera ha inscenato un battesimo nella sua esibizione sanremese. "Achille Lauro non si tocca. Il satanismo è altro", esordisce con l'Adnkronos Daniele Venturi, leader dei PapaBoys.

"Lauro è più evangelizzatore dei preti di oggi" aggiunge. "E' l'unico che parla con un pubblico giovanissimo. Tantissimi quindicenni di periferia da ieri sera sanno che esiste una cosa che si chiama battesimo. In tanti non sapevano che cosa fosse fino a ieri: o perché non vanno al catechismo o perché non hanno mai avuto il primo annuncio. Achille Lauro è più evangelizzatore dei nostri preti di oggi".

Dice Venturi che il vero satanismo di Sanremo arriva da altri. Il riferimento è ad una foto della musicista dei Maneskin, Victoria, postata alcuni giorni fa, con la scritta in inglese 'padre', 'figlio' e 'spirito santo' nelle parti intime: "E la cosa peggiore - osserva Venturi - è che ha un milione di like. Questo è satanismo puro. Con questa foto, la De Angelis è come se avesse fatto una messa satanica internazionale".

Il leader dei PapaBoys tornando alle critiche su Achille Lauro relative anche al testo della canzone 'Domenica', osserva: "La canzone è da oratorio, non c'è nulla di blasfemo ne' satanico. Il demonio non può benedire, ne' dire Alleluia. Achille Lauro è un Renato Zero del terzo millennio, è un artista creativo. Lasciatelo stare".





Sanremo, il sacerdote dei migranti: "Achille Lauro? Scandalizzatevi di altro"

"Ma e' possibile che tutta la cattolicità vi viene fuori quando canta Achille Lauro? Scandalizzatevi per altro e fatevela una risata ogni tanto!". Lo dice in un tweet don Carmelo La Magra, ex parroco di Lampedusa, e attualmente sacerdote a Racalmuto (Agrigento), parlando della esibizione del cantante e del gesto dell'auto-battesimo.





Amadeus: "Autobattesimo di Lauro non mi turba"

"Rispeto le critiche del Vescovo ma l'autobattesimo di Achille Lauro non mi ha turbato e lo dico da persona molto credente". Lo ha detto Amadeus rispondendo alle critiche del religioso sull''autobattesimo' messo in scena ieri dal primo artista che ha cantato al Festival. "Non possiamo pensare di essere staccati dall'attualita', ma credo non abbia mancato di rispetto a nessuno. Un artista deve potersi esprimere liberamente" conclude.



