Ascolti tv, Gabriele Corsi al 3-4%? Nove, l'obiettivo di Amadeus in access...

Ascolti tv, sciopero Nielsen fino al 29 aprile

A causa di uno sciopero Nielsen, fino al 29 aprile, sul fronte ascolti tv sono disponibili soltanto i dati di fascia e i dati dei programmi di Warner Bros. Discovery e Sky.

Ascolti tv, le fasce del prime time

Gli unici trend raccontano dunque di Rai1 leader in prima serata (20.96%) davanti a Canale 5 (16.57%). La7+La7d totalizzano insieme il 7.08%, mentre Rai3 raggiunge i 6.47%. Poi Rai2 (5.26%) che vince al fotofinish su Italia 1 (5%) e Rete 4 (4.71%).

Ascolti tv, il debutto di Katia Follesa sul Nove con Comedy Match

Andando sui programmi rilevati si segnala il discreto esordio di Comedy Match, nuovo programma comico guidato da Katia Follesa sul Nove: 3,8% con 692.000 spettatori e un picco d'ascolto a 813.000.

Ascolti tv, Gabriele Corsi e Don't Forget the Lyrics in access prime time al 2,8%

Sempre sul fronte del canale di Warner Bros Discovery, si segnala, in access prime time, la fascia che in autunno dovrebbe prendere Amadeus, Gabriele Corsi e il suo show musicale Don't Forget the Lyrics – Stai sul pezzo (che dovrebbe cambiare fascia di programmazione) al 2,8% con 565.000 con picco a 778.000.

Ascolti tv, Amadeus in access prime time sul Nove: l'obiettivo di Alessandro Araimo

Nei giorni scorsi Alessandro Araimo, Amministrato Delegato di Warner Bros. Discovery, parlando degli obiettivi in questa fascia per la prossima stagione non si era nascosto sottolineando che Amadeus “arriva dal 28%, se dicessi 27% sarei un po’ ambizioso… Siamo super conservativi quando mettiamo a terra i nostri piani. Oggi in quella fascia oscilliamo, siamo attorno al 4%, se raddoppiamo quella cifra è già un grandissimo risultato anche se la rete ha dimostrato di saper fare di più. Ma al di là del primo riscontro sarà importante la crescita nel tempo”.