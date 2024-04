Nove, aspettando Amadeus debutta Comedy Match, lo show di Katia Follesa

Amadeus ma non solo, Nove lancia Comedy Match con Katia Follesa

L'attesa del pubblico è centrata sul prossimo autunno, quando Amadeus farà il suo debutto sul Nove in access e in prime time. Ma il canale di Warner Bros Discovery non sta con le mani in mano e, aspettando l'arrivo del suo nuovo fuoriclasse, intanto arriva Katia Follesa con il suo 'Comedy Match', un programma divertente che se da un lato può sembrare la risposta del Nove al Lol di Prime Video, dall'altro va ad arricchire il palinsesto di un canale che da tempo punta forte sulla comicità con Only Fun (condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers). Senza ovviamente dimenticare la satira del venerdì sera di Maurizio Crozza con Fratelli di Crozza. Scopriamo i segreti di Comedy Match.

Comedy Match con Katia Follesa sul Nove: sfida tra comici in prime time

Una sfida di improvvisazione senza precedenti quella che propone Comedy Match sul Nove. In gara tra due squadre di comici e alla conduzione ci sarà Katia Follesa. Il programma debutta dal 25 aprile alle 21.25 su Nove, (già disponibile su discovery+).

Comedy Match con Katia Follesa sul Nove, il cast dei comici

A contendersi la vittoria di Comedy Match ci sono due squadre di comici ciascuna composta da una capitana d’eccezione e da quattro comici. Nelle diverse puntate – prodotte da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery – le capitane che si alterneranno alla guida di ciascuna squadra sono: Maria Di Biase, Paola Minaccioni, Debora Villa e Marta Zoboli. Gli artisti che a turno compongono le squadre sono: Andrea Pisani, Angelo Pisani, Scintilla, Carlo Amleto, Federico Basso, Gianluca De Angelis, Francesco Pannofino, Luca Peracino, Gigi Rock.

Comedy Match con Katia Follesa, round e regola della sfida di comici sul Nove

La sfida si snoda attraverso una serie di round di durata e tema variabili, che attingono alle seguenti categorie: sitcom, music, televisione, duello, dance, cinema, social, l’intervista.

Al termine di ogni round il pubblico in studio vota per la propria squadra preferita, aggiungendo un punto al punteggio totale. Lo scontro finale arriva con la Comedy Battle ovvero il round finale dello show che, a differenza di tutti gli altri, mette in palio ben 3 punti e dunque può modificare il risultato parziale della sfida. La squadra che avrà totalizzato il punteggio più alto verrà proclamata vincitrice.

“Comedy Match” è un programma prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, scritto da Graziano Cutrona, Luciano Federico, Alessandro Mannucci, Ennio Meloni, Alessio Parenti, Romina Ronchi. Regia di Rinaldo Gaspari.