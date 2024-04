Škoda Auto entra nel Mondo delle corse digitali con la Vision Gran Turismo

In una mossa che segna il suo ingresso nel mondo delle corse digitali, Škoda Auto ha lanciato una spettacolare concept car completamente elettrica: la Škoda Vision Gran Turismo.

Questo modello all'avanguardia, disponibile esclusivamente nel popolare videogioco Gran Turismo 7 per PlayStation 4 e 5, è un omaggio alla leggendaria Škoda 1100 OHC Spider del 1957 e rappresenta un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione del marchio.

Il CEO di Škoda Auto, Klaus Zellmer, ha espresso il suo entusiasmo per questo progetto, sottolineando l'impegno della compagnia verso l'innovazione e l'adattamento alle nuove realtà del mercato automobilistico e digitale. "Le radici di Škoda Motorsport sono profonde e risalgono a oltre un secolo fa, portando al brand successi significativi. Il nostro impegno nei confronti del mondo e-racing con il lancio di questa nuova entusiasmante concept car virtuale in Gran Turismo, il gioco di corse più celebre al mondo, è un passo logico verso il futuro", ha dichiarato Zellmer.

Progettata dal team guidato da Oliver Stefani, la Škoda Vision Gran Turismo si distingue per il suo design audace e moderno, caratterizzato da linee pulite e una silhouette bassa e allungata che enfatizza la dinamicità e l'aerodinamica del veicolo. Con quattro potenti motori elettrici che erogano una potenza combinata di 800 kW e 1.020 Nm di coppia, la concept car offre prestazioni eccezionali e un'esperienza di guida senza precedenti nella categoria Vision del gioco.

La presenza di Škoda in Gran Turismo 7 non solo arricchisce l'esperienza dei giocatori ma apre anche nuove opportunità per il marchio di interagire con un pubblico giovane e tecnologicamente avanzato, esplorando nuove forme di espressione nel contesto di un impegno crescente per la sostenibilità e l'innovazione. Questo progetto sottolinea l'importanza del legame tra eredità storica e proiezione verso il futuro che Škoda intende mantenere attivo e vibrante.