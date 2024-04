Generali, apre alla comunità l'Oasi Gregorina affiliata al WWF

Gli scatti d'Affari

Generali inaugura l'Oasi Gregorina affiliata al WWF

Nell'ambito del progetto Generali Act4Green, la compagnia assicurativa Generali, presso Palazzo della Cancelleria di Roma, ha inaugurato l'Oasi Gregorina, un gioiello naturalistico affiliato al WWF, situato nella località di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena). Quest'area, ricca di biodiversità e caratterizzata da un'ampia varietà di habitat naturali, è destinata a diventare un punto di riferimento per la comunità locale e un modello di sostenibilità ambientale.

L'evento di lancio si è svolto con la presenza di Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesca Salvemini, Capo Segreteria Tecnica del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, Giancarlo Fancel, Country Manager & CEO di Generali Italia e Presidente del Gruppo Leone Alato, Luciano di Tizio, Presidente del WINF Italia, Giorgio Vacchiano, Ricercatore in gestione e pianificazione forestale, Università Statale di Milano, Barbara Lucini, Responsabile Country Sustainability & Social Responsiblity di Generali Italia, Anna Nozza, Chief HR & Organization di Generali Italia e Igor Boccardo, Amministratore Delegato Gruppo Leone Alato e si è concluso con un'esperienza di visita virtuale dell'Oasi Gregorina con visori di virtual reality.

Giancarlo Fancel, Country Manager & CEO di Generali Italia e Presidente del Gruppo Leone Alato ha aggiunto: “Fare sostenibilità, principio ispiratore del nostro piano strategico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth', per noi significa essere un'azienda trasformativa per generare un impatto positivo nelle comunità in cui operiamo e per creare valore condiviso nel lungo periodo per tutti gli stakeholder. Accanto al progetto di piantumazione di 1 milione di alberi, avviato lo scorso anno, oggi con Oasi Gregorina scriviamo un nuovo importante capitolo del progetto Generali Act4Green. Un piccolo, grande, contributo per la costruzione di un pianeta migliore, da lasciare in eredità alle future generazioni”.