Piero Chiambretti su Rai3, "Donne sull’orlo di una crisi di nervi". Quando va in onda (e quante puntate)

Piero Chiambretti torna Rai3, "Donne sull’orlo di una crisi di nervi"

Adesso è ufficiale: un “cavallo di razza” ritorna nella scuderia Rai. Si tratta di Piero Chiambretti che a maggio farà il suo esordio su Rai 3 con il suo nuovo programma prodotto da direzione Intrattenimento Prime Time. Con l’evocativo titolo “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, Chiambretti con un cast esplorerà l’universo femminile in rapporto con gli accadimenti del mondo, contrappuntando questo “comedy show”, attento anche ai fatti, con interventi di riflessione, musica e comicità.

“Lo avevamo anticipato da tempo e siamo soddisfatti di riaccogliere uno dei personaggi più istrionici e amati della televisione italiana - hanno dichiarato l’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi.

“Siamo certi - proseguono Ad e Dg - che Piero Chiambretti, grande conoscitore della televisione, saprà riprendere quel viaggio iniziato in Rai nel 1989 con la stessa ironia e quel suo essere mai scontato”.

“Contento di tornare a casa - commenta con la sua consueta ironia Piero Chiambretti - spero di trovare ancora qualcuno”.

Piero Chiambretti su Rai3 dal 7 maggio in prime time

Secondo quanto riporta Rai Pubblicità, la prima puntata del programma di Piero Chiambretti 'Donne sull’orlo di una crisi di nervi' andrà in onda martedì 7 maggio, in prima serata su Rai 3, per un totale di sei settimane.

Piero Chiambretti torna su Rai3 dopo 15 anni in Mediaset

Per Piero Chiambretti è un ritorno in Rai da conduttore (dopo essere stato concorrente in una puntata di Rischiatutto 70 di Carlo Conti poche settimane fa) dopo 15 anni in Mediaset che lo avevano visto sulla plancia di comando di moltissimi programmi (dal Chiambretti Night a Striscia la Notizia, passando per CR4 - La Repubblica delle donne o Tiki Taka - La repubblica del pallone per fare qualche esempio).

"Grazie Pier Silvio per questi 15 anni fantastici. Con affetto, Piero Chiambretti", il messaggio che aveva mandato al numero uno di Mediaset lo scorso febbraio, acquistando una pagina del Corriere della Sera e riproponendo quelle parole sul proprio profilo Instagram.