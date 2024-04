È sempre Cartabianca, ospiti: si allarga la forbice tra poveri e ricchi

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà di antifascismo, elezioni europee e disuguaglianze sociali

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata la corsa verso le elezioni europee di giugno, che entra nel vivo con i numerosi annunci di candidature da parte dei big della politica, e le polemiche sulla vicenda che ha coinvolto lo scrittore Antonio Scurati e il suo monologo sul 25 aprile. Alla vigilia della Festa della Liberazione quanto è ancora importante e necessario parlare di antifascismo come valore fondante della nostra Repubblica?

Focus anche sulla sanità e sulle disuguaglianze sociali: in Italia la forbice tra ricchi e poveri si amplia e milioni di persone rinunciano a curarsi per ragioni economiche e per effetto delle lunghe liste d'attesa.