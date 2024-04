Lutech inaugura a Milano la nuova sede: entro il 2024 previste 800 assunzioni

Milano, Lutech: inaugurata la nuova sede "Lutech Park West". Previste 800 assunzioni entro la fine del 2024

Il Gruppo Lutech, leader italiano del digitale, ha annunciato l'inaugurazione del Lutech Park West - avvenuta lo scorso venerdì 19 aprile - presentato come nuovo headquarter milanese. Gli uffici sono parte di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana e riqualificazione architettonica, in una zona cittadina ad alto tasso di crescita, adiacente ai 160mila metri quadri del nuovo Parco SeiMilano. Gli spazi della sede sono stati concepiti non solo come luogo di lavoro funzionale e moderno, secondo i più alti standard dell’innovazione tecnologica ed ambientale, ma come “hub” aperto per gli stakeholder e il territorio, un laboratorio di innovazione dove sperimentare la crescita economica e tecnologica del Paese.

“Siamo orgogliosi di presentare oggi risultati e valori importanti, che testimoniano la qualità del lavoro fatto e che ci lanciano verso altri progetti ambiziosi”, ha dichiarato Giuseppe Di Franco, CEO di Lutech. “La nostra strategia di sviluppo si fonda su tre elementi chiave: innovazione, competenze, ricerca. La rivoluzione digitale è una visione che richiede prima di tutto un impegno di confronto. Per questo oggi, a questa inaugurazione milanese, sono con noi le Autorità e le Istituzioni più rappresentative e autorevoli della comunità”.

Nel corso dell'evento di presentazione della nuova sede milanese, l'azienda ha annunciato obiettivi e prospettive di crescita, insieme ai risultati importanti con i quali è terminato l’anno passato. Il Gruppo ha chiuso il 2023 con 1 miliardo di euro di nuovi ordini: un bilancio record per la Digital Evolution Company, reso possibile anche grazie a un investimento di 60 milioni di Euro in attività di Ricerca e Sviluppo, a un piano puntuale di M&A (che ha visto di recente l’acquisizione di Eustema e SoftJam) e a un’ulteriore spinta all’aumento dell’organico, oggi di 5.500 dipendenti in Italia (con 737 assunzioni nel 2023). La crescita del Gruppo prosegue anche nel 2024, con l’obiettivo di 800 nuove assunzioni entro la fine dell’anno.