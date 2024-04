Furti, chiave bulgara e decoder Topolino: come i ladri ripuliscono le case

Chiave bulgara e decoder Topolino: ecco come i ladri ripuliscono gli appartamenti senza lasciare tracce

L'hanno chiamata Topolino perché la sua forma nel manico ricorda le orecchie di Mickey Mouse. Purtroppo il divertimento non è compreso per quei malcapitati che si ritrovano i ladri in casa senza sapere da dove siano entrati. Ma il trucco c'è perché Topolino è un decoder che permette di aprire con facilità tutte le serrature con cilindro europeo e con chiave inserita.

ECCO COME APRIRE UN CILINDRO EUROPEO: VIDEO

Praticamente lo strumento, in vendita online per un prezzo che oscilla tra le 300/400 euro, è un decoder che decodifica i codici della serratura permettendo al malvivente di entrare in una casa dotata di porta blindata senza lasciare tracce e senza fare rumore. E' di qualche giorno fa il sequestro dello strumento a Roma in un appartamento zona Prati usato come base da una banda di ladri georgiani. Ma i casi specifici non mancano di essere segnalati a Napoli ed in Toscana.

Attenzionato in tutta Europa, Topolino è stato pensato per il lavoro dei fabbri, che permette loro di risolvere quotidiani ed usuali problemi con cui si confrontano: chiavi dimenticate, chiavi spezzate all'interno della serratura, chiavi inserite all'interno della casa con porta esterna chiusa e così via. Ferri del mestiere, che però non sono passati inosservati alla lente di ingrandimento degli scassinatori che, a loro volta, le hanno utilizzate per i propri colpi.

Stessa facilità d'uso ma con caratteristiche differenti, la chiave bulgara o grimaldello bulgaro, replica la seghettatura della chiave originale tramite un calco mobile. Così facendo il ladro crea la copia della chiave in pochi minuti. E in un breve lasso di tempo riesce ad aprire la porta. Ciò che sorprende è che funzioni persino con le porte blindate. Anche in questo caso, la chiave bulgara si può acquistare tramite Internet ad un prezzo più modico del precedente: 350 euro. Costi a portata di tutti e soprattutto istruzioni per l'uso di bassa difficoltà.

In particolare, la procedura per l'utilizzo della chiave bulgara viene effettuata con dei passaggi semplici ma molto rapidi e che richiedono eccezionali doti di manualità. Per tale motivo i ladri esperti riescono a fare questi passaggi anche se si è in casa e senza che nessuno se ne accorga.C’è da precisare che le chiavi bulgare funzionano perfettamente solo sulle serrature a doppia mappa. Quindi prima di installare un cilindro europeo è indispensabile fare un aggiornamento da doppia mappa a cilindro europeo.

Si tratta dei sistemi di sicurezza di ultima generazione che rendono la vita difficile ai ladri e aumentano la sicurezza della propria casa. Infatti sono dotate di chiavi molto simili a quelle delle automobili, cioè piatte e con forellini e piste per metterli in combinazione con la propria chiave. Sul sito Turbodecoder alla voce training, cioè formazione, è specificato per ogni modello di strumento la sua peculiarità. C'è il decodificatore turbo, per aprire velocemente e senza danni né alle serrature né agli attrezzi. Poi un corso introduttivo alle serrature a leva a doppia mappa. Nozioni di base sull'apertura delle serrature con decoder Classic, decoder DM e decoder Lucky. Ma anche Introduzione alle serrature a leva a doppia mappa. Nozioni di base sull'apertura delle serrature con decoder Classic, decoder DM e decoder Lucky. Per concludere con il top di gamma Turbo Cut, una nuova tecnologia brevettata che la eleva come la macchina più portatile al mondo in grado di decodificare chiavi punzonate, piatte e speciali 3D* in modo veloce e preciso. Il sito spiega che fornirà un metodo per duplicare le chiavi utilizzando le profondità di taglio e le distanze del produttore, in modo che il duplicato corrisponda perfettamente alla chiave originale.

Come difendersi? La Polizia consiglia di inserire delle placche di sicurezza davanti al cilindro della serratura. In commercio se ne trovano al costo di 200 euro circa. Ma non sono solo questi i metodi che i ladri utilizzano per compiere i furti. Una delle tecniche più usate nell'ultimo periodo, stando alle segnalazioni di diversi utenti sui gruppi Facebook di quartiere, è quella degli stuzzicadenti nel citofono. In pratica, i ladri posizionerebbero uno stuzzicadenti nel citofono e questo comincerebbe a suonare. Se nessuno risponde e nessun condomino scende a controllare cosa stia accadendo, i delinquenti capiscono che possono entrare indisturbati all'interno di quell'appartamento. Altro strumento sfruttato da ladri di appartamenti è il Code Grabber Pandora, un piccolo dispositivo capace di aprire senza chiavi molte delle autovetture in commercio, ma anche di spalancare garage, persiane, serrande e porte automatiche.Il Pandora è in grado di catturare le frequenze di dispositivi elettronici e di replicarle, senza danneggiare nulla. Le ultime versioni hanno le dimensioni di un portachiavi. Il costo è elevato e si aggira sui 7mila euro.