GialappaShow, Ilary Blasi (Valentina Barbieri) nella serie 'Quasi Unica' deve far fronte a.. Anticipazioni

GialappaShow quando va in onda la puntata su TV8

Nuovo esilarante appuntamento con GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8 e, in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW, domani, mercoledì 24 aprile, alle ore 21.30.

GialappaShow, Francesca Michielin affianca il Mago Forest in conduzione

Dopo Alessia Marcuzzi e Ilenia Pastorelli, questa volta è Francesca Michielin, già ospite musicale nella scorsa stagione, ad affiancare il Mago Forest alla conduzione. Oltre a condurre, Francesca duetta con Gigi, nei panni di Tiziano Ferro, sulle note di “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri, e con i Neri per Caso in “There must be an angel” degli Eurythmics. Dal canto suo il Mago Forest si presenta, invece, sul palco in versione trapper.

Francesca Michielin e il Mago Forest (foto Jule Hering)



GialappaShow, Ilary Blasi (Valentina Barbieri) contro... sette anni di sfortuna. Le anticipazioni della puntata di TV8

Una puntata particolarmente scoppiettante quella del GialappaShow in cui Ubaldo Pantani veste i panni di Paolo Ruffini come “Guru della felicità”, mentre Edoardo Ferrario interpreta il personaggio di Maicol Pirozzi. Spazio anche a Galeazzo Italo Mussolini, vice sottosegretario all’istruzione e alle ginocchia sui ceci, aka Stefano Rapone. Ester Ascione, ossia Brenda Lodigiani, si presenta sul palco con un accento marcatamente siciliano, mentre Ilary Blasi (Valentina Barbieri) nella serie “Quasi Unica” deve far fronte suo malgrado a sette anni di sfortuna.

Nuove imperdibili puntate di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, The Analyst, con Fabrizio Casalino e Alessandro Bianchi, e “I Dialoghi platonici” con Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin

Non mancano i filmati commentati dalla Gialappa’s, che questa settimana prende di mira “Undressed” e “Cucine da incubo”.

Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.