Blinken vede Xi, prove di distensione: "Usa e Cina siano partner, non rivali"

Xi Jinping ha avuto un colloquio con il segretario di Stato americano Anthony Blinken. Entrambi auspicano rapporti più amichevoli tra le rispettive nazioni

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il segretario di Stato americano Anthony Blinken in visita nel Paese del dragone. La conferma è arrivata dall'agenzia di stampa ufficiale Xinhua. Il leader cinese avrebbe detto a Blinken che il suo Paese e gli USA dovrebbero essere "partner, non rivali" e ha aggiunto che ci sono ancora una "serie di questioni" da risolvere nelle relazioni tra le due nazioni e "c'è ancora spazio per ulteriori sforzi".

Xi ha confessato al segretario di Stato americano la sua speranza che l'America "visione positiva" dello sviluppo Cina. "Quando questo problema fondamentale sarà risolto. - ha aggiunto - le relazioni potranno davvero stabilizzarsi, migliorare e andare avanti".

Blinken prima dell'incontro con Xi ha avuto un colloquio di oltre cinque ore con il suo omologo Wang Yi che ha definito "approfondito e costruttivo". Il capo della diplomazia americana auspica un miglioramento dei rapporti tra i due Paesi e ha affermato molto chiaramente di sperare "in qualche progresso sulle questioni concordate dai nostri presidenti".

Wang dal canto suo ha risposto che le relazioni tra USA e Cina "stanno cominciando a stabilizzarsi" ma anche sottolineato che "allo stesso tempo che i fattori negativi nel rapporto continuano ad aumentare". Blinken poi ha incontrato il ministro della Pubblica sicurezza Wang Xiaohong, a capo della polizia cinese, per discutere della cooperazione tra i due Paesi nella lotta ai narcotici, in particolare in merito ai precursori chimici per la produzione del fentanil, oppiode sintentico molto più potente dell'eroina che è diventato un serio problema negli USA.