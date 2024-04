Governo, scelta la sorella del comico Pio del duo con Amedeo: sarà consigliera

Governo, la sorella del comico Pio nominata "consigliera per la Parità"

Il governo Meloni ha scelto di puntare su un assessore della provincia di Lecce, per Filomena D'Antini è arrivato il grande salto a livello Nazionale: è stata nominata "consigliera per la Parità". La decisione è stata presa dalle ministre Elvira Calderone (Lavoro) ed Eugenia Roccella (Pari Opportunità e Famiglia). Ma D'Antini - riporta Il Corriere della Sera - è anche una "sorella d'arte", vale a dire che la 53enne avvocata di Foggia è imparentata con Pio D'Antini, il comico che forma con l'amico e collega Amedeo il duo Pio e Amadeo appunto.

E a proposito del suo rapporto con il fratello, l’attore Pio, dichiara: "Facciamo parte di mondi diversi, ma riconosco che sono bravi". Poi torna a parlare del suo impegno: "Non trascurerò di trattare i casi di discriminazione di genere sul lavoro e mi occuperò della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici — spiega — anche attraverso la collaborazione con gli organismi competenti in materia di politiche attive del lavoro, di formazione e di conciliazione".