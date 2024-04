E' Giorgetti il ministro più amato. Al secondo posto Abodi e Calderone

Risale la Lega. Le tabelle

Il ministro più amato dagli italiani è il titolare dell'Economia Giancarlo Giorgetti con il 52,2% di fiducia. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Al secondo posto ci sono Andrea Aboldi (Sport e Giovani) e Marina Calderone (Lavoro e Politiche Sociali) con il 52%. In terza posizione con il 51,5% di fiducia i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, cala Fratelli d'Italia, scivola al 19% il Pd, 5 Stelle in crescita oltre il 16% mentre la Lega risale leggermente al 9,1%. Forza Italia in leggera flessione. Oltre la soglia di sbarramento del 4% prevista per le elezioni europee Stati Uniti d'Europa di Matteo Renzi e Alleanza Verdi Sinistra. Al 4%, sul filo, Siamo europei di Calenda. La Lista Libertà di Cateno De Luca al 3% in crescita.