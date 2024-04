Sondaggi, colpo di scena: cala il Pd. Crescono i 5 Stelle

Sondaggi, colpo di scena: crescono i 5 Stelle

Fratelli d'Italia guadagna terreno e supera il 27,2%. A rivelarlo è il dato principale del sondaggio Swg per il tg de La7. In discesa, invece, il Partito Democratico al 19,4%. Sale, invece, il Movimento 5 Stelle. In calo sia Lega che Forza Italia, rispettivamente all'8,6% e al 8,4%. In discesa anche Stati Uniti d'Europa (5,2%), che stacca di un punto percentuale Azione al 4,2%. Tutti gli altri partiti sotto la soglia di sbarramento per le elezioni europee.