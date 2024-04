Sondaggi: tre partiti crescono (a sorpresa) e due crollano. I dati

Sondaggio Swg: la fiducia nei leader



Fratelli d'Italia recupera leggermente e torna vicino al 27%. E' il dato principale del sondaggio Swg per il tg de La7. Pd in calo sotto quota 20%. Giù anche il M5S. In netto rialzo la Lega che stacca Forza Italia seppur in crescita. Azione al 4%, tutti gli altri partiti sotto la soglia di sbarramento per le elezioni europee.



