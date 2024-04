Sondaggi, Superbonus bocciato dagli italiani. Vince la linea di Giorgetti

Tra i partiti tonfo del Pd nettamente sotto quota 20%

Governo promosso e in particolare il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Bocciato sonoramente l'ex premier e leader del M5S Giuseppe Conte. Il 60,2% degli italiani ritiene infatti che il Superbonus abbia dissestato i conti pubblici, esattamente come afferma da mesi il titolare del Mef. Solo il 39,8% del campione pensa che sia stato un incentivo positivo per l'economia del Paese. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

Non solo. Il 59,7% degli intervistato crede che il governo Meloni abbia fatto bene a ridimensionare il Superbonus. Solo il 40,3% degli italiani ritiene invece che l'esecutivo avrebbe dovuto aumentare i bonus e gli incentivi.

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia torna sopra il 29%. Lega stabile al 9. Cresce ancora Forza Italia. Nuovo tonfo del Pd nettamente sotto quota 20%. M5S al 15,5% in lieve flessione. Superano lo sbarramento del 4% previsto per le elezioni europee Alleanza Verdi Sinistra e Azione.