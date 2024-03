Lega, la maggioranza sta con Salvini. Ma oltre 1/3 degli elettori dissente

La maggioranza dei leghisti conferma il sostegno alla linea e al leader, ma oltre un terzo dissente. Ex-elettori auspicano un cambio al comando

Gli elementi distintivi dei partiti del centrodestra: Meloni per FdI, il lascito di Berlusconi e moderazione per Forza Italia, coraggio per la Lega. E' quanto emerge dal Radar Swg che Affaritaliani.it pubblica integralmente (clicca sulla gallery per leggere le slide e il sondaggio integrale).

Il posizionamento politico della Lega viene percepito leggermente più a destra di Fratelli d’Italia. Forza Italia spostata più verso il centro.

Meloni e Fratelli d’Italia ritenuti troppo concentrati sulle polemiche politiche, tuttavia la loro base considera l’atteggiamento corretto.

Altro argomento del Radar Swg

Soltanto 3 italiani su 10 conoscono effettivamente il lobbying.

Tra le attività ricondotte al lobbying spiccano l’influenza sul processo decisionale e il perseguimento di interessi particolari.

Un terzo pensa che il lobbying sia un’attività da non praticare, la maggioranza però non chiede di vietarla bensì di regolamentarla in modo trasparente.

Si conferma una visione critica del lobbying ma molti chiedono di farlo conoscere meglio ed emerge un certo potenziale di utilità.