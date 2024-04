Microsoft e Google, ricavi oltre le stime: IA e cloud trainano il boom

Microsoft e Google, ricavi oltre stime con l'IA

Microsoft e Google archiviano il I trimestre del 2024 battendo le aspettative del mercato, spinti dall'intelligenza artificiale nei servizi cloud, con le azioni che balzano nel trading after-hours a Wall Street rispettivamente del 6% e del 13%. Il colosso di Redmond ha chiuso il trimestre con ricavi in aumento del 17% a 61,9 miliardi di dollari rispetto ai 60,80 miliardi attesi. I ricavi dell'unita' Intelligent Cloud, che ospita la piattaforma di cloud computing Azure, sono saliti a 26,7 miliardi di dollari, rispetto ai 26,24 miliardi stimati dagli analisti. I ricavi di Azure sono aumentati del 31%, superiore al +29% stimato dalla societa' di ricerche di mercato Visible Alpha. Microsoft non fornisce i dati relativi ai ricavi assoluti di Azure, la parte della sua attivita' meglio posizionata per trarre vantaggio dal crescente interesse per l'intelligenza artificiale. Lo strumento Copilot - una serie di assistenti genAI lanciati a novembre per 30 dollari al mese - insieme alla ripresa delle vendite di pc ha risollevato il software aziendale di Microsoft e le attivita' Windows.

La societa' madre di Google ha chiuso il trimestre con ricavi pari a 80,54 miliardi di dollari rispetto ai 78,59 miliardi stimati. In particolare, i ricavi di Google Cloud sono cresciuti del 28% grazie al boom degli strumenti di intelligenza artificiale generativa che si basano sui servizi cloud per fornire la tecnologia ai clienti. I servizi cloud di Google sono interessanti per le startup sostenute da capitali di rischio che sviluppano tecnologie di IA generativa grazie ai prezzi e alla facilita' d'integrazione con altri strumenti. L'utile netto e' stato pari a 23,7 miliardi di dollari, anche in questo caso una cifra ben al di sopra delle aspettative del mercato. Il gigante dei motori di ricerca, che sta investendo massicciamente nell'intelligenza artificiale (IA), ha anche annunciato un buybuck azionario da 70 miliardi di dollari. La societa' madre di Google sta restituendo il capitale mentre spende miliardi di dollari in data center per recuperare il ritardo rispetto ai rivali nell'intelligenza artificiale generativa. Il dividendo sara' di 20 centesimi per azione. Il titolo di Alphabet, che ha guadagnato piu' del 13% nel trading after-hours, era in calo di quasi il 2% prima della pubblicazione dei risultati del primo trimestre. L'impennata ha aumentato il valore di mercato di Alphabet di circa 250 miliardi di dollari.