Guala Closures compra Astir e entra nel mercato dei tappi a corona

Guala Closures ha acquisito l'azienda greca Astir Vitogiannis, tra le più importanti aziende nel settore dei tappi a corona per bottiglie di vetro

Guala Closures, multinazionale italiana leader nel mercato delle chiusure per vini, bevande e liquori, ha annunciato l'acquisizione di Astir Vitogiannis, una delle più importanti realtà nel campo dei tappi a corona per bottiglie e contenitori di vetro. Quest'ultima, come riporta Gambero Rosso, produce 12 miliardi di tappi l'anno per un giro d'affari di 75 milioni di euro e un margine lordo di 19 milioni.

L'operazione portata a termine da Guala Closures vale 136 milioni di euro e le permetterà di offrire a livello globale tutte le tipologie di chiusure per bottiglie di vetro e di espandrsi anche sui mercati emergenti. I prodotti di Astir si rivolgono a una clientela premium e sono altamente sostenibili.

Per Mauro Caneschi, CEO di Guala Closures, l'acquisizione di Astir rappresenta "un ulteriore passo importante nella strategia di crescita del Gruppo, che rafforza la propria posizione di mercato nelle chiusure per bottiglie di vetro e consolida il proseguimento della crescita nei promettenti mercati internazionali e nel settore del lusso sia sul fronte organico sia attraverso acquisizioni".

"Per Astir è una grande opportunità per accelerare la prossima fase di crescita. Negli ultimi 50 anni - ha commentato il CEO dell'azienda, Stelios Vitogiannis che manterrà il suo ruolo - Astir è cresciuta costantemente, diventando leader nel segmento dei tappi a corona. L'ingresso di Guala Closures ci consentirà di ampliare ulteriormente il raggio d'azione".