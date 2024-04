Svezia pronta a schierare tank e Leopard in Lettonia al confine con la Russia

La Svezia manda tank e carri armati Leopard in Lettonia

La Svezia invierà un battaglione ridotto in Lettonia l'anno prossimo per contribuire alle truppe della Nato nel paese baltico, che confina con la Russia. Lo ha annunciato il primo ministro Ulf Kristersson. Si tratta del primo contributo di truppe annunciato dalla Svezia da quando ha aderito alla Nato, nel marzo scorso. "Il nostro obiettivo è quello di contribuire in termini di forze, compresi i veicoli corazzati CV90 e i carri armati Leopard 2", ha aggiunto Kristersson.

Intanto arriva la replica della Russia dopo la firma di Biden sul pacchetto di aiuti da 95 miliardi per Ucraina, Israele e Taiwan e l’invio a Kiev, per la prima volta, dei missili a lungo raggio Atacms. Gli Stati Uniti sono "direttamente coinvolti” nel conflitto in Ucraina, ma ciò non potrà cambiarne l'esito. Lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. La Russia raggiungerà comunque i suoi obiettivi e questa assistenza militare “causerà ulteriori problemi alla stessa Ucraina”, ha aggiunto Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.