Esce "Il canto dei cuori ribelli": il libro che strega premi Oscar e non solo

"Canto l’amore ribelle delle mie sorelle indiane". In Italia il bestseller che ha stregato Salman Rushdie e il premio Oscar Reese Whiterspoon

«È stata la profonda ammirazione per il coraggio ribelle di donne che non si sono date per vinte, che hanno messo in discussione tradizioni millenarie e assurde regole di onore malinteso a dar vita alle protagoniste del mio romanzo. Sono venute da me con il bisogno pressante di raccontare la loro storia, e io le ho ascoltate e dato loro una voce».

Dopo aver conquistato la critica e le classifiche Usa, esce in Italia “Il canto dei cuori ribelli” di Thrity Umrigar (dal 24 aprile per Libreria Pienogiorno), uno straordinario bestseller considerato dal New York Times «il nuovo Mille splendidi soli» e celebrato da icone come Salman Rushdie (il celeberrimo scrittore indiano vittima nell’agosto di due anni fa di un attentato fondamentalista, a seguito del quale ha perso un occhio) e il Premio Oscar Reese Witherspoon.

La copertina del libro "Il canto dei cuori ribelli" di Thrity Umrigar

Ambientato a Mumbai e ispirato a fatti realmente accaduti, il libro racconta in un crescendo di tensione la vicenda di due donne coraggiose, Smita e Meena, tra tradimento, sacrificio, devozione, speranza e invincibile amore.

Aveva quattordici anni Smita quando con la sua famiglia ha dovuto lasciare l’India per sfuggire alle persecuzioni religiose. Una volta al sicuro in America, ha scacciato dal cuore la nostalgia per i crepuscoli aranciati e il profumo inebriante dei cibi che il padre le comprava dai venditori ambulanti e giurato a se stessa che mai più sarebbe tornata in quel Paese che l’aveva così profondamente ferita. Ma anni dopo si ritrova, con riluttanza, a dover accettare l’incarico di coprire una storia di cronaca a Mumbai, per il suo giornale.

Seguendo il caso di Meena – una giovane donna sfigurata brutalmente dai suoi fratelli e dai membri del suo villaggio per aver sposato un uomo di un’altra fede – Smita si ritrova di nuovo faccia a faccia con una società che appena fuori dallo skyline luccicante delle metropoli le pare cristallizzata in un eterno Medioevo, in cui le tradizioni hanno più valore del cuore del singolo, e con una storia che minaccia di portare alla luce tutti i dolorosi segreti del suo passato. Eppure, a poco a poco le sue difese cominciano a vacillare, i ricordi a riaffiorare e la passione a fare nuovamente breccia in lei…

«Nelle società dominate dagli uomini, la parola onore è stata abusata e privata del suo significato, è divenuta semplicemente una copertura per il possesso, il potere, l’intolleranza» commenta l’autrice, che collabora con importanti testate come New York Times, Washington Post, Boston Globe ed è docente di scrittura creativa e letteratura alla Case Western Reserve University. «Nel mio romanzo ho voluto restituire quella parola alle persone a cui davvero appartiene: alle donne che lottano ogni giorno con coraggio per difendere la loro libertà di essere come vogliono e di amare chi vogliono, disposte a rischiare ogni cosa per affermare ciò che più conta». Il risultato è una storia in cui modernità e tradizioni, bellezza e brutalità, disperazione e speranza, concretezza e mistero si fondono per dar vita a un’opera di eccezionale grazia e straordinarie profondità.