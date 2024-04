Libro su Berlusconi primo nelle vendite. Marina: "Orgoglio e gioia speciale"

Il libro su Berlusconi "In nome della libertà" primo nelle vendite. La figlia Marina: "Soddisfatta e orgogliosa"

Il nuovo saggio di Paolo Del Debbio, uscito martedì 9 aprile, al suo debutto ha immediatamente conquistato il primo posto in classifica. Uno successo editoriale che testimonia la forza e l’attualità dei valori e delle idee di Silvio Berlusconi. A quasi un anno dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Paolo Del Debbio ragiona sull’eredità politica di una delle figure più emblematiche della Seconda Repubblica. Su quale sia il lascito, ma soprattutto l’attualità del programma del 1994 di Forza Italia. L’avventura politica di Silvio Berlusconi è stata ricca di successi. La forza delle sue idee, il linguaggio sempre chiaro e diretto, le intuizioni, le alleanze e le strategie pensate con lungimiranza hanno cambiato il modo di fare politica e di comunicarla. In nome della libertà analizza i valori che hanno determinato la discesa in campo e, successivamente, la lunga stagione berlusconiana, segnando in modo così deciso, comunque la si pensi, il recente passato, il presente e il futuro della politica italiana.

"Come Presidente del Gruppo Mondadori sono sempre estremamente soddisfatta e orgogliosa vedendo – e succede davvero spesso - i nostri libri scalare le classifiche dei titoli più venduti. Ma come figlia, il successo del libro di Paolo Del Debbio sulla "forza delle idee di Silvio Berlusconi" - balzato al primo posto nella settimana di uscita – mi dà una gioia tutta particolare, una gioia speciale. Oltre che a complimentarmi con l'autore ci tengo a ringraziare di cuore, assieme a quanti hanno contribuito a questo risultato, anche tutti coloro che hanno giudicato interessante leggere "In nome della libertà". Lo hanno fatto già in tanti, lo considero un segno di affetto e di stima per mio padre, e un'ulteriore conferma di quanto le idee cui ha dedicato il suo impegno politico continuino ad avere grande forza e a restare di grande attualità", scrive in una nota la presidente del Gruppo Mondadori Marina Berlusconi.