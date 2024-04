Hermès non soffre la frenata del lusso e mette a segno ricavi per 3,8 mld

Hermès: fatturato sale del 12,6% a 3,8 mld nel I trimestre

Hermès ha chiuso il primo trimestre 2024 con un giro d’affari di 3,8 miliardi di euro, in rialzo del 12,6% rispetto allo stesso periodo del 2023 (+17% a cambi costanti). "La solida crescita delle vendite testimonia la fedeltà dei nostri clienti in tutto il mondo, la forza del modello artigianale e la desiderabilità dei prodotti, in un contesto che rimane complesso", ha commentato il numero uno, Axel Dumas, aggiungendo: "nel medio termine, a dispetto delle incertezze del contesto economico, monetario e geopolitico, il gruppo conferma l’obiettivo di un'ambiziosa crescita del fatturato a tassi di cambio costanti.

Nel dettaglio le vendite di capi di pelletteria, che rappresentano la parte del leone, hanno vantato un balzo del 20% a 1,6 miliardi di euro, "in virtù di una domanda particolarmente sostenuta". Il gruppo ha così deciso di aumentare la propria capacità produttiva nella pelletteria, annunciando quattro progetti che saranno realizzati nei prossimi anni: esatamente a Riom (Puy-de-Dôme) nel 2024, a l'Isle d'Espagnac (Charente) nel 2025, a Loupes (Gironde) nel 2026 e e a Charleville-Mezieres (Ardennes) entro il 2027.

Il fatturato di abbigliamenti e accessori ha vantato un rialzo del 16%, superando quota un miliardo di euro, quello della seta e tessuti è salito dell’8% e infine la divisione profumi, beauty e orologi del 4%.

A livello geografico "tutte le aree hanno registrato una crescita a doppia cifra", ha sottolineato il direttore finanziario, Eric du Halgouet, durante una conference call con la stampa. L’Asia, senza il Giappone, ha registrato un progresso del 14% dei ricavi, paro a 1,9 miliardi di euro, malgrado un lieve calo durante il periodo del capodanno cinese. Il calo dei consumi è stato comunque compensato dal rialzo della spesa media. In effetti, come ha spiegato il cfo, sono diminuiti i clienti che hanno acquistato prodotti di seta, che sono più accessibili, mentre quelli più agiati hanno continuato a far shopping. In Giappone le vendite sono volate del 25%, raggiungendo 357 milioni. Ed ancora, nelle Americhe il giro d’affari è stato di 614 milioni, in rialzo del 12%, in un contesto che rimane «fiducioso, ma prudente in vista delle elezioni Usa». Infine le vendite in Europa, senza considerare la Francia, si sono attestate a 444 milioni (+15%) e in Francia a 312 milioni (+14%). Il comunicato della maison precisa che a fine marzo 2024, le fluttuazioni valutarie hanno pesato per 148 milioni di euro.

Hermes ricorda che, in linea con il proprio modello occupazionale e la voglia di condividere con tutti i frutti della propria crescita, all’inizio del 2024 ha deciso di distribuire oltre 200 milioni di euro come piani di incentivazione e partecipazione agli utili 2023 e quasi 100 milioni di euro di bonus a tutti i dipendenti nel mondo. Andrà inoltre avanti il sesto piano di azionariato gratuito annunciato lo scorso giugno.

Hermes è inoltre attenta ai temi della sostenibilità e biodiversità e così ha continuato ad attuare i suoi piani di decarbonizzazione.