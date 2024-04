Vittoria Assicurazioni vicina alle donne nella lotta alla prevenzione

Gli scatti d'Affari

Vittoria Assicurazioni, lanciato il progetto "Vittoria For Women-The Numbers of Prevention" per la prevenzione dei tumori femminili



Vittoria Assicurazioni ha presentato il progetto Vittoria For Women-The Numbers of Prevention realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby (FIR) e la Fondazione Specchio dei tempi a supporto della prevenzione. Protagonista dell’iniziativa la maglia speciale che tutte le giocatrici della Nazionale Italiana Femminile di Rugby hanno indossato nel pre-partita della sfida Italia-Scozia, ultimo appuntamento casalingo del Sei Nazioni Femminile 2024.

La maglia “parlante” ha avuto il compito di sensibilizzare il pubblico che ha assistito all’incontro, e in generale la popolazione, sulla prevenzione delle malattie oncologiche femminili. Come esplicitato anche nel claim che accompagna il progetto “I numeri delle Azzurre, per i numeri della prevenzione”, a ogni numero di maglia delle rugbiste è stato associato un dato ufficiale per ricordare come l’adozione di pratiche e accorgimenti virtuosi possa rivelarsi la migliore attenzione che qualsiasi persona possa dedicare a se stessa.

“Per guardare al futuro la prevenzione gioca un ruolo cruciale. Proteggersi prima che si verifichi un evento è, infatti, fondamentale se non si vuole rischiare di essere sopraffatti e in alcuni casi vinti da forze maggiori. Ecco perché non smetteremo mai come Compagnia di smuovere le coscienze e rendere sia le donne che gli uomini più consapevoli e informati affinché possano prendere decisioni positive non solo per se stessi, ma anche per tutte le persone che stanno loro accanto”, ha affermato Matteo Campaner, Direttore Generale di Vittoria Assicurazioni.



