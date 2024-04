Ferragni, ricavi crollati del 40%. Gli effetti del Balocco-gate: servono 6 mln

Chiara Ferragni, serve un rafforzamento patrimoniale: caccia a nuovi soci

Chiara Ferragni continua a fare i conti con gli effetti del caso Balocco, che non solo le sono costati cari in termini di credibilità, ma che hanno compromesso il rapporto con Fedez, come ammesso dallo stesso rapper nell'intervista a "Belve". Tutto il polverone giudiziario e mediatico ha indebolito una delle più note influencer al mondo dal punto di vista dell’immagine e di conseguenza - si legge su Il Messaggero - sono derivati contraccolpi economici. Si profila ora la necessità di un rafforzamento patrimoniale della Fenice srl, società che detiene Chiara Ferragni Brand e si occupa del business legato alle licenze del marchio (dall’abbigliamento ai gioielli ai profumi) ed è lo snodo delle attività dell’influencer e imprenditrice digitale il cui successo si reggeva proprio nella forza di trascinamento dei follower.

Ne avrebbe - prosegue Il Messaggero - 30 milioni, ma anche su questo dato c’è il sospetto sia gonfiato. Per iniettare soldi freschi e rafforzare il patrimonio potrebbe essere necessario allargare la compagine sociale a nuovi soci. Allo stato non è possibile quantificare il danno economico, anche perché oltre alle collaborazioni interrotte, c’è anche l’attività sui suoi social network che ne ha risentito perché sono quasi azzerati i post sponsorizzati e le storie su Instagram, che normalmente vengono pagate decine di migliaia di euro, a volte di più, a seconda dell’accordo. La terapia d’urto che i consulenti stanno mettendo a punto - conclude Il Messaggero - serve a ripristinare un equilibrio economico finanziario della Fenice srl dove a fronte della caduta dei ricavi, allo stato quantificata in un 40% circa, c’è una struttura di costi rimasti elevati in quanto incidono gli stipendi dei 30 dipendenti.