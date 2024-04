Piero Ferrari stacca un ticket da 750mila euro e investe nelle scarpe Autry

Piero Ferrari investe nel noto marchio di scarpe "Autry": nuovo azionista del veicolo promosso dal fondo Style Capital

Piero Ferrari, figlio di Enzo e vicepresidente di Ferrari Nv di cui ha il 10,3%, stacca un ticket da 750mila euro per indossare un pezzo delle note sneakers col marchio “Autry”. Qualche settimana fa, infatti Ferrari è diventato azionista del veicolo Sneaker Club promosso dal fondo Style Capital guidato da Roberta Benaglia che ha rilevato Autry International dal Made in Italy Fund di Quadrivio Sgr. In particolare Ferrari, nell’ambito di un aumento di capitale di 30 milioni, ha sborsato 500mila euro per rilevare l’1,67% di Sneaker Club intestatosi direttamente mentre ha speso altri 250mila euro per lo 0,83% rilevato attraverso il suo Trust Piero Ferrari. Il trust è stato costituito a fine 2022 e ad esso Ferrari ha trasferito la nuda proprietà dei titoli detenuti nel Cavallino, pari al 15% dei diritti di voto, per evitare la dispersione del patrimonio azionario in caso di liti in famiglia.

Negli ultimi tre anni il brand di sneaker premium ha raggiunto una rete di 750 store multimarca tra Italia ed estero, ha portato il proprio e-commerce a rappresentare il 20% delle vendite e, soprattutto, è passato dai 30 milioni di euro di fatturato nel 2021 a oltre 110 milioni nel 2023, con un ebitda in crescita da 8 a oltre 33 milioni di euro. La nuova partnership con Style Capital sosterrà la crescita dell’azienda, avviando un piano di espansione retail in Italia e all’estero, con l’apertura di oltre 20 boutique monomarca nelle principali piazze del lusso, proseguendo nel processo di sviluppo del canale digitale e consolidando la distribuzione wholesale a livello internazionale.