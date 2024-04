Chi sono i tre arbitri donna scelti per Inter-Torino. Svolta in serie A!

Chi sono i tre arbitri donna scelti per Inter-Torino. Svolta storica in serie A

Inter-Torino di domenica 28 aprile 2024 (ore 12,30) non sarà solo la partita della festa per la seconda stella nerazzurra. Oltre allo scudetto, il match del Meazza segna una svolta storica in serie A. Per la prima volta la terna arbitrale di una partita sarà tutta al femminile.

L'AIA ha designato Maria Sole Ferrieri Caputi come direttore di gara del match tra Inter e Torino. E come assistenti scenderanno in campo a San Siro Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Come detto, non era mai successo nella massima serie, ma era nell'aria che accadesse visto che c'erano già stati dei precedenti in Coppa Italia e Serie B.

Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna arbitro in serie A

Maria Sole Ferrieri Caputi, oltre allo storico match di Inter-Torino in programma domenica prossima, ha già un primato: è stata la prima donna arbitro in serie A. Il suo esordio come fischietto del massimo torneo avvenne il 2 ottobre 2022 in Sassuolo-Salernitana. Ha 33 anni, è nata a Livorno e vanta una laurea triennale in scienze politiche a Pisa e una magistrale in sociologia a Firenze. Lavora come ricercatrice in studi internazionali sul diritto del lavoro ed è dottoranda all'Università di Bergamo. Quest'anno in serie A aveva già arbitrato 6 match: da Fiorentina-Lecce a Frosinone-Verona, passando per Torino-Sassuolo, Fiorentina-Verona, Frosinone-Monza e Lazio-Lecce. In stagione anche 8 partite di serie B e una internazionale nelle qualificazioni dell'Europeo Under 21 (Finlandia-Albania)