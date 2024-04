Scurati e Francesca Fagnani insieme in tv, ma non a Belve. Anticipazioni

Che tempo che fa, Antonio Scurati ospite di Fabio Fazio sul Nove

“In questo 25 aprile vi annunciamo che, domenica a CTCF sul Nove, saremo felici di ospitare Antonio Scurati”. Il profilo social di Che tempo che fa annuncia che il vincitore del premio Strega, in questi giorni alla ribalta delle cronache per il suo monologo sul 25 aprile, sarà ospite di Fabio Fazio domenica 28 aprile 2024.

Nella scorsa puntata, il conduttore di Che tempo che fa aveva difeso Scurati in diretta tv: “Nel 2024 non siamo ancora d’accordo su valori che dovrebbero essere fondativi e assodati: l’antifascismo, festeggiare il 25 aprile, dunque la libertà, la possibilità di essere qui stasera a parlare, consentire a quelli che la pensano in modo diverso di parlare lo stesso. E’ persino servizio pubblico, lo dice la parola, dovrebbe essere di tutti”.

Che tempo che fa, Francesca Fagnani ospite di Fabio Fazio sul Nove

Non solo Antonio Scurati. Domenica 28 aprile 2024 a Che tempo che fa ci sarà un'altra super ospite: si tratta di Francesca Fagnani, conduttrice di Belve nel prime time del martedì sera di Rai2.

Francesca Fagnani proprio sul Nove aveva realizzato le prime edizioni (da marzo 2018 a giugno 2019) del suo programma di interviste, prima dell'approdo su Rai 2 nel 2021.