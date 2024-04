Europee, "stop alle ingerenze russe". FdI e Lega si astengono. Ed è bufera

Fidanza: "Fratelli d'Italia è da sempre fermamente schierata contro le ingerenze straniere nella politica europea"

Il Parlamento Ue chiede agli Stati di «aumentare gli sforzi per contrastare le ingerenze russe» anche in vista delle elezioni europee e a seguito delle recenti rivelazioni sui tentativi sostenuti dal Cremlino di interferire e minare i processi democratici in Europa. La risoluzione è stata votata a Strasburgo a stragrande maggioranza: 429 voti favorevoli, 27 contrari e 48 astensioni. Ma a far mancare il loro sì, astenendosi, sono stati i due principali partiti della maggioranza – Fratelli d’Italia e Lega – insieme al Movimento 5 stelle. Tra gli italiani si sono schierati a favore gli eurodeputati di Forza Italia, Terzo Polo, Pd e Verdi. Per quanto riguarda i gruppi europei nel complesso, invece, il Partito popolare europeo (Ppe), Renew, i Socialisti, Verdi e The Left (con qualche distinguo) hanno votato a favore. Il Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei (Ecr) pure, ad eccezione di Fratelli d’Italia e parte degli spagnoli di Vox. Nel gruppo Identità e democrazia, leghisti e lepenisti si sono astenuti, mentre i tedeschi di AfD hanno votato contro.

Per la delegazione del M5s al Pe, «le interferenze dei Paesi stranieri, comprese quelle russe, nella democrazia europea sono tante e vanno stroncate con tutta la forza possibile». Ma, scrivono in una nota gli eurodeputati, «è inaccettabile bollare come filorusso chi si oppone all’invio di armi nelle zone di conflitto, come quello ucraino. Si tratta di una forzatura ideologica che respingiamo: siamo una forza genuinamente pacifista, così come lo sono milioni di italiani che sono solidali con gli ucraini e proprio per questo auspicano la fine delle ostilità. Ecco le motivazioni che ci hanno spinto ad astenerci oggi durante la risoluzione votata al Parlamento europeo sul testo relativo alla lotta alle interferenze russe». Per Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo e membro del Team Europe di Renew, il voto di oggi non è affatto una sorpresa poiché «il partito pro-Putin italiano è vivo ed è trasversale. Non sorprende la Lega che ha manifestato più volte la sua vicinanza con Mosca e non sorprende il M5S che sceglie l’estrema destra e non sorprende Fratelli d’Italia, coerente con Meloni che solo due anni fa nel suo libro parlava di Putin come di un grande leader europeo». Per Gozi «questo voto è l’ennesima risposta sulla vera natura delle destre estremiste in Italia, sui loro alleati in Ue come Le Pen e Afd, e su quelli fuori dall’Europa», conclude.

LA REAZIONE DI FRATELLI D'ITALIA

"Fratelli d'Italia è da sempre fermamente schierata contro le ingerenze straniere nella politica europea. La nostra posizione sulle ingerenze russe e sull'aggressione russa all'Ucraina è nota e trova conferma in centinaia di voti espressi al Parlamento europeo". Lo dice in una nota il capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza.



"Con la stessa convinzione abbiamo sostenuto l'istituzione delle due commissioni parlamentari d'inchiesta 'Inge' e 'Inge 2', incaricate proprio di indagare su questi fenomeni. Purtroppo, ancora una volta, la maggioranza di centrosinistra del Parlamento europeo ha utilizzato la risoluzione di oggi come una clava contro gli avversari politici, introducendo nel testo una lunga serie di fake news e rifiutandosi di condannare le infiltrazioni russe nei partiti di sinistra", spiega Fidanza.



"Per questa ragione, dopo aver votato tutti gli emendamenti di condanna nei confronti della propaganda russa, abbiamo a malincuore scelto di astenerci. Ci auguriamo che, nella prossima legislatura, il tema serissimo di come tutelare i processi democratici europei dalle ingerenze della Russia e di altre potenze straniere possa essere affrontato con spirito di verità e senza faziosità politica. Un clima che non abbiamo mai riscontrato in questa legislatura e ovviamente così non poteva essere in questa ultima plenaria, svoltasi di fatto in piena campagna elettorale", conclude l'eurodeputato di FdI.