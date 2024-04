Macron fa il sovranista e chiama l’Europa alle armi: "Siamo accerchiati"

Macron fa il sovranista e chiama l’Europa alle armi

Emmanuel Macron è tornato a parlare di armi e della necessità per l’Europa di rendersi autonoma dagli Stati Uniti. Lo ha fatto nel suo discorso sull'Europa all’università Sorbona di Parigi vestendo i panni del “sovranista” europeo.

"Non c'e' sovranita' senza frontiere"

"Non c’è sovranità senza frontiere" e l'idea di sovranità europea si è "imposta", ha detto il presidente francese, evidenziando che "raramente l'Europa è andata avanti così tanto" nonostante le crisi.

"Siamo accerchiati e non armati a sufficienza"

"L'Europa è accerchiata e non è armata a sufficienza" di fronte alle sfide poste da "potenze regionali senza scrupoli" come Cina e Russia. "Le regole del gioco sono cambiate ed è finita l'epoca in cui l'Europa delegava agli Stati Uniti la sua protezione. Nel prossimo decennio c’è un rischio immenso di essere indeboliti perché' viviamo un momento senza precedenti di accelerazione delle trasformazioni" ha aggiunto Macron, "dobbiamo essere consapevoli che la nostra Europa può morire e questo dipende unicamente dalle nostre scelte, che devono essere compiute adesso perché' è oggi che è in gioco la nostra capacità di garantire la nostra sicurezza e perché' le grandi transizioni e le sfide poste dall'intelligenza artificiale, dalla transizione digitale e dall'ambiente sono in gioco ora. L'attacco contro le democrazie liberali e i nostri valori e contro quello che è il sostrato stesso della civiltà' europea si gioca adesso".

"Dobbiamo riprendere il controllo delle scelte strategiche"

Secondo Macron l'Europa deve riprendere il controllo delle proprie scelte strategiche. "Un'Europa potente sa proteggere i propri confini e per questo dobbiamo uscire da una specie di minore età strategica e avere una difesa credibile del nostro continente. Implicitamente siamo stati concepiti accettando di delegare la nostra sicurezza agli altri che non volevano vederci riarmare troppo rapidamente. Abbiamo delegato la nostra energia alla Russia, la sicurezza agli Stati Uniti e altri aspetti alla Cina: dobbiamo riprendere nelle nostre mani il controllo di questi aspetti".

"Arma atomica imprescindibile per la difesa"

La Francia e l'esercito francese sono pronti a mettersi in prima linea della difesa europea grazie anche all'arma atomica, "elemento imprescindibile della difesa europea per costruire le garanzie di sicurezza" del continente. "La Francia dispone dell'arma nucleare quindi della possibilita' di dissauasione" ha detto, "l'arma nucleare e' un elemento imprescindibile della difesa europea per costruire le garanzie di sicurezza che i nostri partner in Europa si aspettano".

"Produrre più armi e più velocemente"

L'Europa deve riarmarsi e deve farlo con industrie militari europee "producendo di più e più rapidamente”. Dobbiamo “privilegiare gli acquisti di armi europee e standardizzare le nostre dotazioni militari", ha aggiunto.

"Non possiamo più essere vassalli degli Usa"

L'Europa "non deve piu' essere vassallo degli Usa" nello scenario internazionale, ma deve costruire partnership con i Paesi terzi. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso sull'Europa alla Sorbona. "L'Europa non e' soltanto un pezzetto dell'Occidente" ha detto, "ma e' un mondo che pensa alla propria universalità e vuole costruire partnership equilibrate e per farlo e' essenziale aggiungere questo ai nostro sforzi per l'ecologia e agli altri progressi che abbiamo fatto