Mosca: "Macron complice dei terroristi". Nato, scovate ed espulse spie russe

Strage Mosca: Medvedev, Macron e leader Nato "complici"

I leader dei Paesi della Nato, e in particolare il presidente francese Emmanuel Macron, sono i veri "complici" dell'attacco terroristico al Crocus City Hall vicino a Mosca. Lo ha denunciato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitri Medvedev, sul suo canale Telegram. Medvedev ha spiegato che "gli alti funzionari dei Paesi della Nato", compreso Macron, possono essere considerati complici.

L'ex leader del Cremlino ha puntato il dito contro "retorica e le azioni" di Macron, "il suo sostegno a operazioni segrete con il regime di Bandera". "E' ovvio che Macron e molti altri leader occidentali sono gli sponsor di questo terribile attacco terroristico", conclude il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, "non c'e' perdono per questo, non c'e' modo di nascondersi dietro l'immunita'. E da ora in poi non saranno piu' solo nemici della Russia".

Nato: Stoltenberg, espulsi dipendenti russi; erano spie

Intanto, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha detto in un'intervista alla Bild di aver espulso "diversi dipendenti russi dal quartier generale della Nato a Bruxelles". "Svolgevano attivita' che non erano lavoro diplomatico, ma lavoro di intelligence", ha spiegato Stoltenberg nell'intervista.

Secondo il segretario generale, i servizi segreti russi sono attivi nei Paesi europei gia' da molti anni. "Stiamo adottando alcune misure per rendere piu' difficile per i servizi segreti russi svolgere attivita' illegali tra o nei Paesi della Nato", ha evidenziato l'ex premier norvegese.