Ipotesi Draghi alla Commissione: Macron sonda Meloni e i leader

Ipotesi Mario Draghi alla Commissione: Macron sonda Meloni e i leader, ma Palazzo Chigi smentisce

Il presidente francese, Emmanuel Macron, è impegnato in una serie di contatti con i suoi omologhi europei per cercare un'alternativa a Ursula von der Leyen per la presidenza alla Commissione europea. E tra le opzioni vi è quella di Mario Draghi. Lo riporta Bloomberg. "Il presidente francese Emmanuel Macron, che cinque anni fa ha contribuito a nominare Ursula von der Leyen presidente della Commissione europea, è ora in trattative con gli altri leader dell’Ue per trovare un candidato diverso – come Mario Draghi – per ricoprire il ruolo", scrive Bloomberg. A meno di due mesi dalle elezioni europee, Macron avrebbe sentito vari leader tra cui la premier italiana, della possibilità di avere un leader tecnico alla guida del ramo esecutivo dell'Unione europea, come l'ex presidente della Banca centrale europea, secondo persone che hanno familiarità con le discussioni.

Ma fonti della Presidenza del Consiglio smentiscono e spiegano che ogni discussione sui futuri assetti di vertice in Europa sarà possibile solo dopo le elezioni.

I funzionari di Bruxelles, compreso l'ufficio di von der Leyen, - scrive ancora Bloomberg citando fonti in anonimato - sono incerti se Macron stia davvero cercando un sostituto per l'incarico di vertice, o se stia esercitando pressioni su di lei come stratagemma per ottenere concessioni in futuro".