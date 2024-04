Membro brigata ebraica accoltellato a Milano: "È pulizia etnica". VIDEO

Membro brigata ebraica accoltellato a Milano: "È pulizia etnica. L'Olocausto non ha insegnato nulla"

Un ragazzo della Brigata ebraica è rimasto ferito a un braccio in maniera non grave durante l'aggressione nei pressi del McDonald's di piazza Duomo a Milano subita da parte di una decina di giovani nordafricani pro-Palestina. Mostrando i segni della coltellata ricevuta in Piazza Duomo, nel corso delle celebrazioni del 25 aprile, un membro della brigata ebraica ha affermato: “È pulizia etnica. Sono stati quelli per cui il nostro amico Beppe Sala ha un debole. Perché se sei della religione di pace sei più uguale degli altri, vero? 84 anni fa l’olocausto e non abbiamo imparato nulla”.

Al passaggio della Brigata i giovani hanno iniziato a fischiare, cercando di forzare il cordone dei City Angels e colpendo i volontari con le aste delle bandiere. Nel parapiglia sono volate anche sedie e vasi. Il ragazzo è rimasto ferito probabilmente proprio a causa di un colpo ricevuto con l'asta di una bandiera. Al termine della celebrazione in piazza Duomo, inoltre, un piccolo corteo di manifestanti pro-Palestina è partito in maniera spontanea verso largo Cairoli, dove è terminato senza incidenti. Il gruppo è stato comunque raggiunto e monitorato dalle forze dell'ordine.

